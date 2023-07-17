Месси на вершине: ТОП-20 самых дорогих игроков МЛС

Вчера вечером Интер Майами официально презентовал двух новых игроков - Лионеля Месси и Серхио Бускетса. Приход аргентинца в клуб ждали все фанаты команды и даже местной лиги, ведь звезды такого масштаба давно не было.

Месси только пополнил стан команды из Майами, как уже возглавил списки самых высокооплачиваемых игроков, однако, это не единственный топ, который ему удалось возглавить.

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Портал Transfermarkt обновил данные по стоимости футболистов МЛС, и Лео также оказался на вершине:

Лионель Месси (Интер Майами, 36 лет) - 35 млн евро; Тьяго Альмада (Атланта Юнайтед, 22 года) - 20 млн; Таллес Магно (Нью-Йорк Сити, 21 год) - 15 млн; Себастьян Дриусси (Остин, 27 лет) - 15 млн; Татти Кастельянос (Нью-Йорк Сити, 24 года) - 15 млн; Хосе Сифуэнтес (Лос-Анджелес, 24 года) - 12 млн; Лоренцо Инсинье (Торонто, 32 года) - 12 млн; Хани Мухтар (Нэшвиль, 28 лет) - 12 млн; Факундо Торрес (Орландо, 23 года) - 10 млн; Кучо Эрнандес (Коламбус Крю, 24 года) - 10 млн; Эвандер (Портленд, 25 лет) - 9 млн; Хесус Феррейра (Даллас, 22 года) - 8 млн; Аарон Бупенза (Цинцинатти, 26 лет) - 8 млн; Алан Веласко (Даллас, 20 лет) - 8 млн; Рики Пуч (ЛА Гэлакси, 23 года) - 8 млн; Федерико Бернардески (Торонто, 29 лет) - 8 млн; Эмануэль Рейносо (Миннесота, 27 лет) - 7,5 млн; Лукас Зелараян (Колумбус Крю, 31 год) - 7 млн; Брэндон Васкес (Цинцинатти, 24 года) - 7 млн; Стипе Биук (Лос-Анджелес, 20 лет) - 6,5 млн.

Напомним, Месси подписал контракт с Интер Майами до 2025 года. Футболист будет играть за американский клуб под 10 номером.

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