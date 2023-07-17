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Когда Месси дебютирует за Интер Майами?

ISPORT рассказывает, когда аргентинская легенда может начать играть за свою новую команду.
Сегодня, 09:15
Лионель Месси / twitter.com/InterMiamiCF
Лионель Месси / twitter.com/InterMiamiCF

Семикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси покинул Европу, чтобы продолжить выступать за Интер Майами в MLS.

Чемпион мира из Аргентины уже был представлен в качестве новичка американской команды.

Следующий матч Интер Майами состоится в субботу, 22 июля. Маловероятно, что Лионель сыграет уже с первого поединка.

Через пару дней американский клуб проведет домашний поединок 26 июля. Именно в этот день стоит ожидать дебют Месси, ведь следующая игра команды состоится аж через целый месяц.

Следующие матчи Интер Майами

  • 22.07.2023, Интер Майами - Крус Асуль
  • 26.07.2023, Интер Майами - Атланта
  • 21.08.2023, Интер Майами - Шарлотт
  • 24.08.2023, Цинцинатти - Интер Майами

Отметим, что Месси уже успел дать первый комментарий в качестве игрока американской команды.

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