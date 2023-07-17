Когда Месси дебютирует за Интер Майами?
ISPORT рассказывает, когда аргентинская легенда может начать играть за свою новую команду.
Семикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси покинул Европу, чтобы продолжить выступать за Интер Майами в MLS.
Чемпион мира из Аргентины уже был представлен в качестве новичка американской команды.
Следующий матч Интер Майами состоится в субботу, 22 июля. Маловероятно, что Лионель сыграет уже с первого поединка.
Через пару дней американский клуб проведет домашний поединок 26 июля. Именно в этот день стоит ожидать дебют Месси, ведь следующая игра команды состоится аж через целый месяц.
Следующие матчи Интер Майами
- 22.07.2023, Интер Майами - Крус Асуль
- 26.07.2023, Интер Майами - Атланта
- 21.08.2023, Интер Майами - Шарлотт
- 24.08.2023, Цинцинатти - Интер Майами
Отметим, что Месси уже успел дать первый комментарий в качестве игрока американской команды.
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