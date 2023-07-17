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Переполненный стадион: Интер Майами красочно представил Месси

Аргентинец будет выступать за клуб из MLS.
Сегодня, 08:45
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В ночь с воскресенья на понедельник состоялась презентация Лионеля Месси в Интер Майами.

Аргентинский игрок был представлен в качестве новичка команды. Примечательно, что арена была забита во время презентации 36-летнего игрока.

Читай также: Месси - о переходе в Интер Майами: Не терпится начать это путешествие

Напомним, Месси подписал контракт с Интер Майами до 2025 года. Футболист будет играть за американский клуб под 10 номером.

Ранее сообщалось, что Интер Майами официально представил Бускетса.

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Переполненный стадион: Интер Майами красочно представил Месси
Переполненный стадион: Интер Майами красочно представил Месси

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