Интер Майами официально представил Бускетса

Серхио Бускетс официально стал игроком Интер Майами.

Как сообщает пресс-служба американского клуба, контракт с испанцем подписан до сезона-2025.

Bienvenido BUSÍ 5️⃣ pic.twitter.com/ikp762vhTE — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 16, 2023

Хавбек уже успел прокомментировать переход в стан нового клуба.

"Это особенная и захватывающая возможность, которой я очень рад воспользоваться. Я с нетерпением жду следующего шага в своей карьере в Интер Майами, - сказал Бускетс. Клуб произвел на меня большое впечатление, когда я прибыл в него вместе с Барселоной в прошлом году, и теперь я счастлив и готов сам представлять этот клуб. Мне не терпится помочь добиться успеха, к которому стремится этот амбициозный клуб".

Отметим, что незадолго до официальной презентации Серхио сделал небольшой тизер своего перехода в команду МЛС, изменив описание аккаунта в Instagram и поставив на главное фото эмблему клуба.

Напомним, ранее Интер Майами официально представил Лионеля Месси.

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