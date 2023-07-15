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"Фантастическая возможность": Месси высказался о переходе в Интер Майами

Лионель с нетерпением ждет возможности помочь своему новому клубу.
Вчера, 21:47
Лионель Месси
Лионель Месси

Интер Майами официально объявил о подписании в статусе свободного агента аргентинца Лионеля Месси.

Звездный футболист поделился мыслями о перходе в стан "розовых". По словам вингера, он очень рад начать новый шаг своей карьеры.

"Я очень рад начать следующий шаг в своей карьере с Интер Майами и в США", - заявил исполнитель.

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"Это фантастическая возможность, и вместе мы продолжим строить этот прекрасный проект. Идея состоит в том, чтобы работать вместе для достижения поставленных целей, и я очень хочу начать помогать здесь, в моем новом доме", - сказал Месси.

Напомним, ранее игрока заметили в одном из супермаркетов города.

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