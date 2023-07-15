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Футбол

Месси посетил обычный супермаркет в Майами, поразив соцсети своей простотой

Аргентинца узнал всего один фанат.
Сегодня, 11:15
Месси и Антонелла / The Sun
Месси и Антонелла / The Sun

Нападающий Лионель Месси постепенно привыкает к жизни в Майами.

Аргентинский футболист посетил обычный местный супермаркет, после чего фотографии с игроком и его семьей завирусились в соцсетях.

Самое интересное, что Месси никто особо не узнал в супермаркете, кроме одного фаната, который смог сделать с Лео селфи.

Отметим, аргентинца многие издания похвалили за простоту, а футбольные болельщики теперь открыли охоту на Лионеля - с ним хотят сделать фото фанаты из Америки.

Ранее сообщалось, что Интер Майами освободил место под Месси, принеся игрока в жертву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси интер майами

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