Интер Майами освободил место под Месси, принеся игрока в жертву

Всего неделя осталась до предстоящего дебюта Лионеля Месси в качестве игрока Интер Майами.

Но для того, чтобы это стало возможным, клубу из Флориды пришлось принести в жертву своего игрока, занимавшего один важный слот.

Как сообщает журналист Transfermarkt Мануэль Вет, Интер разорвал контракт с Родольфо Писарро. Стороны договорились досрочном прекращении сотрудничества.

Дело в том, что у команд МЛС есть всего три слота в составе для игроков, которые могут зарабатывать больше сверх установленного потолка зарплат дивизиона.

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Таким образом, Месси займет слот Писарро, который уже согласовал контракт с афинским АЕКом. Сам аргентинец теперь сможет официально подписать соглашение с американским коллективом.

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