iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Интер Майами освободил место под Месси, принеся игрока в жертву

Родольфо Писарро освободил важный слот в клубе Дэвида Бекхэма.
Сегодня, 10:31
Лионель Месси и Родольфо Писарро / Getty Images
Лионель Месси и Родольфо Писарро / Getty Images

Всего неделя осталась до предстоящего дебюта Лионеля Месси в качестве игрока Интер Майами.

Но для того, чтобы это стало возможным, клубу из Флориды пришлось принести в жертву своего игрока, занимавшего один важный слот.

Как сообщает журналист Transfermarkt Мануэль Вет, Интер разорвал контракт с Родольфо Писарро. Стороны договорились досрочном прекращении сотрудничества.

Дело в том, что у команд МЛС есть всего три слота в составе для игроков, которые могут зарабатывать больше сверх установленного потолка зарплат дивизиона.

Читай также: Месси прошел медосмотр в Интер Майами

Таким образом, Месси займет слот Писарро, который уже согласовал контракт с афинским АЕКом. Сам аргентинец теперь сможет официально подписать соглашение с американским коллективом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси интер майами

Статьи по теме

Месси прошел медосмотр в Интер Майами Месси прошел медосмотр в Интер Майами
Месси назвал причины своего успеха в спорте Месси назвал причины своего успеха в спорте
Месси рассказал, когда планирует завершить карьеру в сборной Месси рассказал, когда планирует завершить карьеру в сборной
Харден настаивает на обмене из Филадельфии в Клипперс Харден настаивает на обмене из Филадельфии в Клипперс
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа13:19
Турецкий гранд хочет подписать одноклубника Зинченко
Европа12:59
Неудачный трансфер Манчестер Юнайтед удивил всех своим новым имиджем
Футбол12:56
Жирона Цыганкова приобрела хавбека Ман Сити
Футбол12:34
РБ Лейпциг подпишет центрбэка ПСЖ
Украина12:31
Шахтер договорился о трансфере юного форварда Сан-Паулу
Футбол12:17
Новичок АПЛ усилился воспитанником МЮ
Европа12:03
Экс-тренер Днепра-1 отправился покорять второй дивизион Кипра
Формула 111:38
Президент Франции хочет вернуть Формулу 1 в свою страну
Европа11:30
Трансферы лета 2023 года: Эрнандес, Гюлер и другие в ТОП-5 лучших трансферов недели
Легкая атлетика11:21
ЧМ-2023 по параатлетике: Коваль принес Украине четвертое золото
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK