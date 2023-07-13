Месси прошел медосмотр в Интер Майами

Аргентинец может уже через неделю дебютировать за новую команду.

Нападающий Лионель Месси посетил сегодня тренировку Интер Майами. Об этом сообщает издание ESPN.

В среду аргентинец прошел медосмотр, а в четверг посетил тренировку и встретился с новыми партнерами по команде. Пока фотографий Месси в расположении клуба из МЛС не будет до официального оформления трансфера.

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Отметим, аргентинец может дебютировать в составе новой команды 21 июля в матче против Крус Асуль.

Напомни, на церемонии презентации Месси хавбек Серхио Бускетс подпишет контракт с Интер Майами.

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