Месси прибыл в Майами: названа дата представления новичка Интера
Аргентинец скоро официально станет игроком американского клуба.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси близок к тому, чтобы быть представленным футболистом Интер Майами.
Как сообщает ESPN, аргентинский игрок вместе со своей семьей прибыли в Майами.
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По информации источника, презентация 36-летнего форварда планируют проводить и транслировать во время перерыва в финале Золотого Кубка КОНКАКАФ, назначенного на ближайшее воскресенье.
Ранее сообщалось, что Бекхэм подготовил огромную фреску с Месси в честь его перехода в Интер Майами.