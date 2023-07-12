Месси прибыл в Майами: названа дата представления новичка Интера

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси близок к тому, чтобы быть представленным футболистом Интер Майами.

Как сообщает ESPN, аргентинский игрок вместе со своей семьей прибыли в Майами.

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По информации источника, презентация 36-летнего форварда планируют проводить и транслировать во время перерыва в финале Золотого Кубка КОНКАКАФ, назначенного на ближайшее воскресенье.

Ранее сообщалось, что Бекхэм подготовил огромную фреску с Месси в честь его перехода в Интер Майами.