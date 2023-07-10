Невероятная красота: Бекхэм подготовил огромную фреску с Месси в честь его перехода в Интер Майами
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси продолжит карьеру в Интер Майами.
В ближайшее время аргентинский волшебник будет представлен в качестве нового игрока команды.
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Совладелец клуба Дэвид Бекхэм решил подготовить для Месси особый подарок - уникальная фреска на фасаде одного из городских зданий.
Легенда Манчестер Юнайтед стал свидетелем того, как с помощью крана рисуют фреску. Отметим, что вместе с англичанином за созданием изображения наблюдала его супруга Виктория, которая и поделилась видео работы в Instagram.
"Нет ничего, что Дэвид не может сделать. Он был в городе пару дней и сразу все понял", - заявила девушка.
Ранее сообщалось, что в честь Месси выпустили пиво в цветах Интер Майами.