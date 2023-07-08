GOAT Beer: В честь Месси выпустили пиво в цветах Интер Майами

Аргентинца уже ждут в США.

В США выпустили пиво в честь нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом сообщает издание GOAL.

В честь перехода именитого футболиста в Интер Майами компания Prison Pals Brewing запустила продажи пива GOAT Beer.

Банка выполнена в розовых цветах в честь формы Интер Майами, а на ней изображен игровой номер Месси.

Отмтетим, генеральный директор компании Хуан Пипкин познакомился с соучредителем Бруно и пивоваром Диего в Аргентине, а затем переехал в США, чтобы открыть пивоварню.

Ранее сообщалось, что Месси посвятили 75-метровый мурал в Аргентине.