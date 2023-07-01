Гигантский шедевр: Месси посвятили 75-метровый мурал в Аргентине

Звездного футболиста изобразили на одной из высоток в городе Санта-Фе.

Уличный художник и муралист Андрес Петроселли, более известный как Кобре, посвятил свое очередное творение нападающему Интер Майами и сборной Аргентины Лионелю Месси.

Гигантское изображение семикратного обладателя Золотого мяча появилось на одной из многоэтажек в аргентинском городе Санта-Фе.

На мурале показан Месси в футболке национальной сборной Аргентины с Кубком мира в руках, а также ребенок, который восторженно смотрит на него, демонстрируя будущее и вдохновение.

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Высота изображения составляет 75 метров, а ширина - 40 метров. Для его создания использовали около 600 литров краски (20 банок по 30 литров) и более тысячи баллончиков аэрозольной краски, сообщает Soccerbible.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Ожидается, что мурал побьет несколько мировых рекордов, а его торжественное открытие состоится 23 сентября.

Ранее сообщалось, что Месси стал автором самого красивого гола сезона в Лиге чемпионов.