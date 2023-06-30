Месси – автор самого красивого гола сезона в Лиге чемпионов

Аргентинец, похоже, получил последнюю награду в карьере, связанную с ЛЧ.

Форвард ПСЖ Лионель Месси стал автором лучшего мяча в прошлом сезоне в Лиге чемпионов по мнению фанатов.

Болельщики отметили взятие ворот аргентинца в рамках матча против лиссабонской Бенфики. Тогда Месси получив передачу от неймара сразу пробил дугой в дальний верхний угол португальского клуба.

Всего в прошлом розыгрыше ЛЧ Месси отыграл за ПСЖ семь поединков и четырежды отличился забитыми голами.

В ближайшее время Месси должен быть представлен в качестве нового игрока клуба МЛС Интер Майами, в который переберется на правах свободного агента.