Месси - о переходе в Интер Майами: Изначально план был другим
Аргентинец, вероятно, хотел вернуться в Барселону.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о переходе в Интер Майами.
"Изначально план был другим, но мы с семьей довольны принятым решением. Готовы к переменам, к новому вызову.
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Я думаю, что это важный шаг. Мы понимаем его значение и сейчас счастливы", – сказал Месси в интервью
Напомним, Барселона и клубы из Саудовской Аравии хотели подписать 35-летнего аргентинца, но игрок выбрал переход в МЛС.