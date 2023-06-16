Месси - о переходе в Интер Майами: Изначально план был другим

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о переходе в Интер Майами.

"Изначально план был другим, но мы с семьей довольны принятым решением. Готовы к переменам, к новому вызову.

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Я думаю, что это важный шаг. Мы понимаем его значение и сейчас счастливы", – сказал Месси в интервью

Напомним, Барселона и клубы из Саудовской Аравии хотели подписать 35-летнего аргентинца, но игрок выбрал переход в МЛС.