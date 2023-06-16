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Месси - о переходе в Интер Майами: Изначально план был другим

Аргентинец, вероятно, хотел вернуться в Барселону.
Сегодня, 22:19
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о переходе в Интер Майами. 

"Изначально план был другим, но мы с семьей довольны принятым решением. Готовы к переменам, к новому вызову.

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Я думаю, что это важный шаг. Мы понимаем его значение и сейчас счастливы", – сказал Месси в интервью 

Напомним, Барселона и клубы из Саудовской Аравии хотели подписать 35-летнего аргентинца, но игрок выбрал переход в МЛС.

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