Месси: Я бы ушел из сборной, если бы мы не выиграли Чемпионат мира

Вингер и капитан сборной Аргентины Лео Месси поделился эмоциями и воспоминаниями о Чемпионате мира-2022.

По словам Месси, он наслаждался этим турниром, но если бы "альбиселесте" не выиграли его, то он бы завершил карьеру в национальной команде.

"Я наслаждался прошедшим Чемпионатом мира так, как никогда раньше. Честно говоря, если бы мы не стали чемпионами мира, я бы ушел из сборной. Сегодня я не могу покинуть ее, я должен наслаждаться всем этим.

Что бы ни случилось на пути, всегда нужно пробовать. Это должно быть посланием для новых поколений, которые так меня защищали.

Я хочу, чтобы они помнили меня прежде всего не как спортсмена, а как нормального и хорошего человека", - сказал аргентинец.

Напомним. ранее Месси заявил, что ЧМ-2022 может стать для него последним в карьере.