Месси не собирается принимать участие в ЧМ-2026

Аргентинец опроверг все слухи касаемо своего выступления на турнире.

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что не планирует участвовать в чемпионате мира-2026.

"Я думаю, что нет. Это был мой последний чемпионат мира. Я посмотрю, как все сложится, но по идее нет, я не поеду на следующий чемпионат мира", – сказал Месси в интервью Titan Sports.

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Напомним, сборная Аргентины стала победителем на ЧМ-2022 в Катаре, обыграв в финале Францию (3:3, 4:2 пен).

По итогам турнира 35-летний футболист стал лучшим игроком на чемпионате мира, забив 7 голов и отдав 3 ассиста.