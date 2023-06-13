iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси не собирается принимать участие в ЧМ-2026

Аргентинец опроверг все слухи касаемо своего выступления на турнире.
Сегодня, 16:20
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что не планирует участвовать в чемпионате мира-2026. 

"Я думаю, что нет. Это был мой последний чемпионат мира. Я посмотрю, как все сложится, но по идее нет, я не поеду на следующий чемпионат мира", – сказал Месси в интервью Titan Sports.

Читай также: Трехэтажный коттедж с огромным бассейном: Стали известны условия проживания Месси в США

Напомним, сборная Аргентины стала победителем на ЧМ-2022 в Катаре, обыграв в финале Францию (3:3, 4:2 пен).

По итогам турнира 35-летний футболист стал лучшим игроком на чемпионате мира, забив 7 голов и отдав 3 ассиста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси сборная Аргентины Чемпионат мира 2026

Статьи по теме

Руни высказался о переходе Месси в Интер Майами Руни высказался о переходе Месси в Интер Майами
Суарес опроверг информацию, что присоединится к Месси в МЛС Суарес опроверг информацию, что присоединится к Месси в МЛС
Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом команды из Майами Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом команды из Майами
Трехэтажный коттедж с огромным бассейном: Стали известны условия проживания Месси в США Трехэтажный коттедж с огромным бассейном: Стали известны условия проживания Месси в США
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча
Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Плей-офф НБА: Денвер стал победителем, одолев Майами в финале
просмотров

Последние новости

Украина17:54
Кривбасс жестко отрегировал на трагедию в Кривом Роге
Футбол17:31
"Я хочу спеть песню": Холанд потроллил фанатов клубов АПЛ на чемпионском параде Сити
Европа17:00
Ньюкасл поборется с саудовскими клубами за лидера Интера
Европа16:53
Мбаппе опроверг слухи касаемо своего ухода из ПСЖ
Украина16:42
Зозуля рассказал, откуда у него обида на Шевченко
Европа16:20
Месси не собирается принимать участие в ЧМ-2026
Европа15:55
Рома согласовала личный контракт с игроком Айнтрахта
Европа15:49
Челси хочет усилиться голкипером Интера
Формула 115:27
Хэмилтон может подписать контракт с Мерседес до Гран-при Канады
Европа15:19
Зидан высказался о сложностях работы тренером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK