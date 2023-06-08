Трехэтажный коттедж с огромным бассейном: Стали известны условия проживания Месси в США
Аргентинцу достался солидный дом.
Вчера Интер Майами объявил о договоренности о переходе нападающего Лионеля Месси. Издание The Sun узнало, где будет жить в Америке аргентинец.
Лео расположиться в башне Porsche Design Tower, построенной в 2017 году, расположена на побережье Санни-Айлс в Майами.
В здании, принадлежащем одноименному немецкому производителю суперкаров, есть три автомобильных лифта, которые позволяют жильцам парковать свои автомобили на том же этаже, что и их апартаменты.
Также дом оснащен огромным бассейном с подсветкой, длинной около двадцати метров.
Ранее были названы причины, почему Месси выбрал Интер Майами.