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Трехэтажный коттедж с огромным бассейном: Стали известны условия проживания Месси в США

Аргентинцу достался солидный дом.
Сегодня, 18:58
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Вчера Интер Майами объявил о договоренности о переходе нападающего Лионеля Месси. Издание The Sun узнало, где будет жить в Америке аргентинец.

Лео расположиться в башне Porsche Design Tower, построенной в 2017 году, расположена на побережье Санни-Айлс в Майами.

В здании, принадлежащем одноименному немецкому производителю суперкаров, есть три автомобильных лифта, которые позволяют жильцам парковать свои автомобили на том же этаже, что и их апартаменты.

Также дом оснащен огромным бассейном с подсветкой, длинной около двадцати метров.

Ранее были названы причины, почему Месси выбрал Интер Майами.

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