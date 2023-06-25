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Футбол

Неудачная поездка: Парень пролетел 1200 миль ради Месси

Фанат игры аргентинца, похоже не знал, что Лионель пока не может дебютировать за новый клуб.
Сегодня, 17:31
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Сегоднчя ночью, 25 июня, Филадельфия Юнион приняла у себя дома Интер Майами.

Билеты на этот матч стояли не малых денег в связи с тем, что нейтральные фанаты надеялись увидеть в действии Лионеля Месси, недавно объявившего о переходе в стан "розовых".

Некоторые болельщики так сильно этого хотели, что готовы были преодолеть любые расстояния. Так, один из любителей игры аргентинца появился на игре с плакатом: "Я пролетел 1200 км, чтобы увидеть лучшего в истории футбола".

Однако, парню пришлось остаться недовольным, ведь Лионель все еще не был официально представлен и ночью играл в другом матче, а именно в прощальной игре Макси Родригеса, где состоялся курьезный эпизод с участием арбитра.

Отметим, что результат матча также вряд-ли порадовал тех, кто сопереживает новому клубу аргентинца, ведь Интер Майами проиграл со счетом 4:1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси интер майами

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