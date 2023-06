Неудачная поездка: Парень пролетел 1200 миль ради Месси

Сегоднчя ночью, 25 июня, Филадельфия Юнион приняла у себя дома Интер Майами.

Билеты на этот матч стояли не малых денег в связи с тем, что нейтральные фанаты надеялись увидеть в действии Лионеля Месси, недавно объявившего о переходе в стан "розовых".

Некоторые болельщики так сильно этого хотели, что готовы были преодолеть любые расстояния. Так, один из любителей игры аргентинца появился на игре с плакатом: "Я пролетел 1200 км, чтобы увидеть лучшего в истории футбола".

Ticket prices for last night’s Philadelphia Union-Inter Miami game shot up 250-300%, with fans hoping to see Lionel Messi.



But he can’t join the league yet, and he’s still on vacation.pic.twitter.com/ANv1PWn2CI