Середняк чемпионата Украины не явился на матч хоккейного первенства

Команда не приехала в Киев.

Одесский Шторм не явился на матч регулярки чемпионата Украины. 28 декабря подопечные Руслана Борисенко должны были противостоять Крыжинке Кэпиталз.

Федерация хоккея Украины уже анонсировала последствия для одесситов. Шторму засчитают техническое поражение. Также клубу угрожают другие дисциплинарные санкции.

Представители Шторма пока ситуацию не комментировали. Противостояние команд во второй раз в нынешнем сезоне завершится в кабинетах. В начале ноября Кэпиталз не приехали на календарный матч в Одессу.

Кстати, херсонский Днепр подписал договор со Штормом для кадровой кооперации.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!