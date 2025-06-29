Защитник сборной Украины перебрался в Польскую хоккейную лигу

Украинец Глеб Варава покинул одесский Шторм. В новом сезоне он будет выступать за бытомскую Полонию, сообщает официальный сайт клуба.

Защитник стал очередным новичком силезцев. Шестикратный чемпион Польши усиливается по возвращении в элитный дивизион. Ранее Полония подписала вратаря сборной Украины Богдана Дьяченко из киевского Сокола.

Варава второй раз в карьере попробует легионерский хлеб. В сезоне 2018/19 он находился в структуре эстонского Пантера. На родине защитник также защищал цвета родного Кременчуга и херсонского Днепра.

Напомним, украинец Александр Левшин попал в лагерь развития заокеанского Ванкувера.

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