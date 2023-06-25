В Аргентине игрок сбил бегущего в контратаку арбитра в составе соперника

В ночь с субботы на воскресенье состоялся прощальный матч одного из знаковых футболистов аргентинского футбола Макси Родригеса.

Данную игру посетили около 42 тысяч местных фанатов. Возрастной аргентинец лишь спустя год решил отыграть свой прощальный матч, в котором приняли участие Лионель Месси, Анхель Ди Мария и другие футболисты.

Самым запоминающимся эпизодом этой ночи стал перфоманс от арбитра, который решил помочь одной из команд создать контратаку, перепасовываясь с участником игры. К сожалению, опасный перспективный выпад был остановлен фолом в центре поля.

Отметим, фанаты во время игры также поздравили Лионеля Месси с 36-летием, а сам футболист отличился хет-триком.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович объявил о завершении карьеры.