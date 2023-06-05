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Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Один из лучших форвардов в истории футбола все же решил повесить бутсы на гвоздь.
Сегодня, 00:47
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

После того, как Милан на своем поле обыграл Верону со счетом 3:1 в рамках 38-го тура итальянской Серии А, Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры.

Клуб расстелил для 41-летнего шведа красную дорожку к центру поля, где ему подарили его игровую футболку в рамке с автографом всех игроков "россонери".

Источник: Getty Images

Затем Златан произнес, как оказалось, прощальную речь.

"Я не могу дышать, но это нормально. Так много всего памятного произошло на этом стадионе. Сначала вы дали мне любовь, затем - счастье".

"Я хочу поблагодарить свою семью за их терпение. Я хочу поблагодарить свою вторую семью - футболистов. Я благодарю тренера, персонал, помощников тренера. Напоследок, от всего сердца, я хочу поблагодарить вас, фанатов. Пришло время сказать футболу "прощай", но не вам", - цитирует Ибру Джанлука Ди Марцио.

К тому же, произошло то, что мало кто видел - Златан не сдержал слез. Эмоции нахлынули на всех присутствовавших, в том числе игроков Милана.

За свою выдающуюся карьеру Златан Ибрагимович поиграл в таких командах, как Мальме, Аякс, Ювентус, Интер, Милан, ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Лос-Анджелес Гэлакси, выиграв с ними 32 трофея.

Он принял участие в 819 матчах, в которых отметился 493 голами и 201 результативной передачей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Златан Ибрагимович Серия А

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