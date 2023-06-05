Ибрагимович объявил о завершении карьеры
После того, как Милан на своем поле обыграл Верону со счетом 3:1 в рамках 38-го тура итальянской Серии А, Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры.
Клуб расстелил для 41-летнего шведа красную дорожку к центру поля, где ему подарили его игровую футболку в рамке с автографом всех игроков "россонери".
🔴⚫️ L'emozionante addio al #Milan di #Zlatan #Ibrahimovic pic.twitter.com/LrnQDjizad— Antonio Vitiello (@AntoVitiello) June 4, 2023
Затем Златан произнес, как оказалось, прощальную речь.
"Я не могу дышать, но это нормально. Так много всего памятного произошло на этом стадионе. Сначала вы дали мне любовь, затем - счастье".
"Я хочу поблагодарить свою семью за их терпение. Я хочу поблагодарить свою вторую семью - футболистов. Я благодарю тренера, персонал, помощников тренера. Напоследок, от всего сердца, я хочу поблагодарить вас, фанатов. Пришло время сказать футболу "прощай", но не вам", - цитирует Ибру Джанлука Ди Марцио.
Zlatan Ibrahimović:— Lega Serie A (@SerieA_EN) June 4, 2023
"The time has arrived to say goodbye".
We will miss you, forever and 𝐀𝐋𝐖𝐀𝐈𝐙❤️🖤
Good luck in retirement 👏 pic.twitter.com/vF0w3kCKU9
К тому же, произошло то, что мало кто видел - Златан не сдержал слез. Эмоции нахлынули на всех присутствовавших, в том числе игроков Милана.
Tears in everyone's eyes.— Lega Serie A (@SerieA_EN) June 4, 2023
Zlatan is immense,
𝐀𝐋𝐖𝐀𝐈𝐙 ❤️🖤 pic.twitter.com/ZiCwzdWTZB
За свою выдающуюся карьеру Златан Ибрагимович поиграл в таких командах, как Мальме, Аякс, Ювентус, Интер, Милан, ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Лос-Анджелес Гэлакси, выиграв с ними 32 трофея.
Он принял участие в 819 матчах, в которых отметился 493 голами и 201 результативной передачей.