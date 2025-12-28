iSport.ua
Ювентус готов существенно улучшить финансовые условия контракта своего лидера

"Бьянконери" ведут переговоры о продлении договора с Кенаном Йылдызом.
Сегодня, 18:25       Автор: Игорь Мищук
Кенан Йылдыз / Getty Images
Кенан Йылдыз / Getty Images

Ювентус заинтересован в продолжении сотрудничества с вингером Кенаном Йылдызом.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, туринский клуб ведет переговоры с 20-летним турком о продлении контракта до 2030 или 2031 года. При этом финансовые условия нового соглашения будут существенно улучшены - заработная плата игрока вырастет до 6 миллионов евро за сезон.

Читай также: Ювентус и Интер ведут переговоры по хавбеку

Действующий трудовой договор футболиста рассчитан до июня 2029 года, а его оклад составляет 1,5 миллиона евро в год.

Отмечается, что в последние месяцы интерес к турецкому вингеру проявляют ведущие европейские клубы, однако "бьянконери" считают игрока "неприкасаемым" и приоритетом для туринцев является продление контракта с ним.

В нынешнем сезоне Йылдыз провел за Ювентус во всех турнирах 22 матча, записав на свой счет шесть голов и шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Милан нацелился на бесплатный трансфер нападающего Ювентуса.

