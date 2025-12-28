Ювентус и Интер ведут переговоры по хавбеку

Ювентус хочет подписать полузащитника Интера Давиде Фраттези.

По данным журналиста Николо Скиры, туринский клуб собирается предложить Интеру аренду с правом выкупа за игрока сборной Италии.

Отмечается, что игрок заинтересован в переходе в Ювентус.

#Chivu su #Frattesi: “Non ho mai pensato a lui come esterno sulla fascia. L’ho provato sotto punta. Davide ha giocato meno per vari motivi, ma non posso venire a raccontare tutte le cose…”. #Inter pic.twitter.com/NHEHtq76Dy — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 27, 2025

В этом сезоне ему удалось отметиться двумя голевыми передачами в 14 матчах во всех турнирах.

