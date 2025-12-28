iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус и Интер ведут переговоры по хавбеку

Фраттези близок к смене клуба.
Сегодня, 08:02       Автор: Валентина Чорноштан
Давиде Фраттези / Getty Images
Давиде Фраттези / Getty Images

Ювентус хочет подписать полузащитника Интера Давиде Фраттези.

По данным журналиста Николо Скиры, туринский клуб собирается предложить Интеру аренду с правом выкупа за игрока сборной Италии.

Отмечается, что игрок заинтересован в переходе в Ювентус.

В этом сезоне ему удалось отметиться двумя голевыми передачами в 14 матчах во всех турнирах.

Тем временем турецкий клуб проявляет интерес к украинскому защитнику из АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Интер Милан

Статьи по теме

Милан нацелился на бесплатный трансфер нападающего Ювентуса Милан нацелился на бесплатный трансфер нападающего Ювентуса
Интер отзовет хавбека из аренды Интер отзовет хавбека из аренды
Ювентус собрался арендовать хавбека сборной Италии Ювентус собрался арендовать хавбека сборной Италии
Звезда Денвера оформил 16-й трипл-дабл сезона Звезда Денвера оформил 16-й трипл-дабл сезона

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин сыграют против Браги, а Кристал Пэлас встретится с Тоттенхэмом
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров

Последние новости

НБА10:02
Звезда Денвера оформил 16-й трипл-дабл сезона
Другие страны09:42
Спортивный директор Аль-Иттихада допустил трансфер звезды Реала в саудовскую лигу
НХЛ09:11
НХЛ: Баффало обыграло Бостон, Миннесота выиграла у Виннипега
НБА08:46
НБА: Юта с Михайлюком победила Сан-Антонио, а Милуоки обыграл Чикаго
ММА08:21
Макгрегор - о возможном бое с Полом: Там было очень выгодное предложение
Европа08:02
Ювентус и Интер ведут переговоры по хавбеку
Европа07:46
Барселона присматривается к двум защитникам из Бундеслиги
Европа07:24
Оценка Миколенко в матче Эвертон - Бернли
Европа07:09
Футбол сегодня: Судаков и Трубин сыграют против Браги, а Кристал Пэлас встретится с Тоттенхэмом
Вчера, 23:55
Другие страны23:55
Кубок африканских наций-2025: Сенегал и ДР Конго разошлись ничьей, Нигерия вырвала победу у Туниса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK