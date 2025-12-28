iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Дембеле признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards

Лидер ПСЖ к Золотому мячу и награде The Best FIFA добавил еще дин приз.
Сегодня, 19:55       Автор: Игорь Мищук
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

В воскресенье, 28 декабря, в Дубае, ОАЭ состоялась церемония награждения Globe Soccer Awards.

Лучшим футболистом 2025 года был признан нападающий ПСЖ Усман Дембеле.

Читай также: Дембеле - лучший игрок года по версии FIFA

В финальном списке претендентов на награду 28-летний француз опередил одноклубника Витинью, Килиана Мбаппе из Реала, а также Рафинью и Ламина Ямаля из Барселоны.

Награду по версии Globe Soccer Awards Дембеле добавил к Золотому мячу и призу лучшему футболисту по версии ФИФА, которые он также завоевал в этом году.

Вместе с ПСЖ Дембеле в 2025 году стал чемпионом, завоевал Кубок и Суперкубок Франции, а также выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.

Напомним, что в прошлом году лучшим футболистом по версии Globe Soccer Awards был признан вингер Реала Винисиус Жуниор.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Усман Дембеле globe soccer awards

Статьи по теме

Ливерпуль рассмотрит подписание нападающего ПСЖ Ливерпуль рассмотрит подписание нападающего ПСЖ
Один из лучших. Оценка Забарного в кубковом матче ПСЖ Один из лучших. Оценка Забарного в кубковом матче ПСЖ
ПСЖ с Забарным разобрался с представителем пятого дивизиона в Кубке Франции ПСЖ с Забарным разобрался с представителем пятого дивизиона в Кубке Франции
ПСЖ повторил рекорд Баварии и Барселоны ПСЖ повторил рекорд Баварии и Барселоны

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин сыграют против Браги, а Кристал Пэлас встретится с Тоттенхэмом
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров

Последние новости

Европа21:18
Тоттенхэм минимально переиграл Кристал Пэлас
Шахматы20:44
Карлсен триумфовал на ЧМ-2025 по рапиду
Теннис19:59
Кирьос переиграл Соболенко в "Битве полов"
Европа19:55
Дембеле признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards
Европа19:21
Экс-форвард сборной Англии установил рекорд Лидса в АПЛ
Другие страны19:10
Кубок африканских наций-2025: Габон уступил Мозамбику, матч Алжира, Кот-д'Ивуар встретится с Камеруном
Бокс18:58
"Хочу драться с Уайлдером": Усик подтвердил готовность к поединку с экс-чемпионом
Европа18:25
Ювентус готов существенно улучшить финансовые условия контракта своего лидера
Украина18:25
УХЛ: Шторм не приехал на матч с Крыжинкой Кэпиталз
Европа17:59
Наполи с дублем Хойлунда одолел Кремонезе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK