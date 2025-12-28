Дембеле признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards
В воскресенье, 28 декабря, в Дубае, ОАЭ состоялась церемония награждения Globe Soccer Awards.
Лучшим футболистом 2025 года был признан нападающий ПСЖ Усман Дембеле.
В финальном списке претендентов на награду 28-летний француз опередил одноклубника Витинью, Килиана Мбаппе из Реала, а также Рафинью и Ламина Ямаля из Барселоны.
🏆 OUSMANE DEMBELE 🇫🇷 crowned BEST MEN'S PLAYER at the Globe Soccer Awards! 👑👏@dembouz @Beyond__Dubai #jacobandco #BEYONDDevelopments #Beyond #SaltanatDiamondJewellery #globesoccer pic.twitter.com/F1xA5eWHjz— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 28, 2025
Награду по версии Globe Soccer Awards Дембеле добавил к Золотому мячу и призу лучшему футболисту по версии ФИФА, которые он также завоевал в этом году.
Вместе с ПСЖ Дембеле в 2025 году стал чемпионом, завоевал Кубок и Суперкубок Франции, а также выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.
Напомним, что в прошлом году лучшим футболистом по версии Globe Soccer Awards был признан вингер Реала Винисиус Жуниор.
