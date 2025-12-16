Дембеле - лучший игрок года по версии FIFA

В Дохе, Катар, прошла ежегодная церемония награждения FIFA The Best.

Лучшим игроком года по версии ФИФА стал нападающий ПСЖ Усман Дембеле.

Француз снова обошел в гонке за наградой Ламина Ямаля и Рафинью. Также среди претендентов были Харри Кейн, Килиан Мбаппе, Витинья, Нуну Мендеш, Педри, Мохамед Салах и Коул Палмер.

Отметим, что FIFA The Best учитывает выступления игрока с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025-го.

В текущем сезоне Усман Дембеле провел 16 матчей, отличившись пятью голами и четырьмя ассистами за ПСЖ.

Ранее также ФИФА назвала лучшего голкипера года.

