Саудовские клубы намерены подписать обладателя Золотого мяча

Усман Дембеле получит безумное предложение.
Сегодня, 11:48       Автор: Андрей Безуглый
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Представители чемпионата Саудовской Аравии наметили себе нов3ю трансферную цель, утверждает Sky sports.

По информации издания, саудовские чиновники связалась с ПСЖ касательно будещго трансфера Усмана Дембеле.

Сделка будет очень дорогостоящей, к тому же саудовцы, традиционно, готовы предложить и самому французу заоблачные сумму.

На текущий момент Дембеле сосредоточен на матчах текущего сезона и предстоящем мундиале. Уже после него игрок рассмотрит предложение.

В текущем сезоне Усман Дембеле провел 11 матчей в Лиге 1, отметившись пятью голами и тремя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Атлетико хочет подписать хавбека Баварии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Усман Дембеле

