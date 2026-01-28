iSport.ua
Борнмут активирует выкуп арендованного игрока из Милана

"Россонери" и Реал поделят доход с продажи Хименеса.
Сегодня, 11:33       Автор: Валентина Чорноштан
Алекс Хименес / Getty Images
Алекс Хименес / Getty Images

Алекс Хименес, который сейчас выступает за Борнмут, продолжит свою карьеру в АПЛ.

Как пишет The Athletic, английской команде понравилось, как проявил себя на поле испанский защитник, и она приняла решение выкупить его у Милана.

Отмечается, что в контракте игрока есть пункт, согласно которому выкуп Алекса обязателен, если он проведет определённое количество матчей за Борнмут. По информации источника, Хименсу нужно сыграть всего два матча, после чего пункт об обязательном выкупе активируется.

Добавим, что при выкупе помимо Милана 50% суммы получит и мадридский Реал, ведь фланговый защитник является воспитанником академии "королевской" команды.

Тем временем другой клуб из Серии А хочет приобрести защитника из Борнмута.

