Ювентус решил перехватить цель Атлетико и Барселоны

Туринский Ювентус включился в гонку за звездой английского Борнмута. "Бьянконери" предложили 4-летний контракт центрбеку Маркосу Сенеси, сообщает Tuttosport.

Юве стремится подписать аргентинца свободным агентом. Сенеси сможет зарабатывать в Италии 3 млн евро в год. Конкуренцию туринцам составят испанские гранды – мадридский Атлетико и Барселона.

В нынешнем сезоне Сенеси провел 24 поединка во всех турнирах, в которых сделал 4 результативных передачи. Ранее он выступал за роттердамский Фейеноорд и Сан-Лоренсо на родине.

Тем временем римский Лацио арендовал атакующего хавбека Аталанты из Бергамо.

