iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус решил перехватить цель Атлетико и Барселоны

"Старая синьора" сделала предложение защитнику.
Сегодня, 21:27       Автор: Антон Федорцив
Маркос Сенеси / Getty Images
Маркос Сенеси / Getty Images

Туринский Ювентус включился в гонку за звездой английского Борнмута. "Бьянконери" предложили 4-летний контракт центрбеку Маркосу Сенеси, сообщает Tuttosport.

Юве стремится подписать аргентинца свободным агентом. Сенеси сможет зарабатывать в Италии 3 млн евро в год. Конкуренцию туринцам составят испанские гранды – мадридский Атлетико и Барселона.

В нынешнем сезоне Сенеси провел 24 поединка во всех турнирах, в которых сделал 4 результативных передачи. Ранее он выступал за роттердамский Фейеноорд и Сан-Лоренсо на родине.

Тем временем римский Лацио арендовал атакующего хавбека Аталанты из Бергамо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус борнмут Маркос Сенеси

Статьи по теме

Борнмут представил замену Семеньо Борнмут представил замену Семеньо
Ювентус уверенно одолел Наполи Ювентус уверенно одолел Наполи
Финалист Кубка Африки сорвал трансфер в Ювентус Финалист Кубка Африки сорвал трансфер в Ювентус
Клуб АПЛ сделал третье предложение по украинскому защитнику, улучшив условия Клуб АПЛ сделал третье предложение по украинскому защитнику, улучшив условия

Видео

Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча
Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Италии и возможный дебют Усика в сезоне
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа22:40
Бавария предложила контракт финалисту ЧМ-2022
НХЛ21:56
Ванкувер потерял голкипера до конца сезона
Европа21:27
Ювентус решил перехватить цель Атлетико и Барселоны
Европа и мир20:50
Швеция обновила заявку на Олимпийские игры
Европа20:15
Астон Вилла вернула форварда сборной Англии
Олимпийские игры20:00
Все медали Украины на зимних Олимпийских играх
Европа19:54
Лацио подписал представителя легендарной династии
Украина19:25
УХЛ: Шторм переиграл Крыжинку Кэпиталз
Формула 118:51
Середняк Формулы-1 объявил резервистов на сезон
Европа18:13
Челси определился с судьбой Стерлинга
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK