Лацио подписал представителя легендарной династии

Молодой пилигрим продолжил путешествие по Серии A.
Сегодня, 19:54       Автор: Антон Федорцив
Даниэль Мальдини / Getty Images
Даниэль Мальдини / Getty Images

Римский Лацио представил очередного новичка. Атакующий полузащитник Даниэль Мальдини присоединился к команде, сообщает официальный сайт клуба.

"Орлы" арендовали хавбека до конца сезона. У Лацио будет опция выкупа Мальдини за 13-14 млн евро, что станет обязательной при определенных условиях. Аталанта из Бергамо заработает на аренде хавбека ориентировочно 1 млн.

В нынешнем сезоне Мальдини провел 11 поединков во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. Ранее он выступал за Монцу, Эмполи, Специю и родной Милан. В рядах сборной Италии хавбек сыграл 6 матчей.

К слову, ранее сын Марсело подписал контракт с мадридским Реалом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио аталанта Даниэль Мальдини

