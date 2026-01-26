iSport.ua
Сын легенды Реала подписал профессиональный контракт с клубом

Энцо Алвес высоко ценится в Мадриде.
Вчера, 22:17       Автор: Андрей Безуглый
Энцо Алвес / Getty Images
Энцо Алвес / Getty Images

Нападающий Энцо Алвес, выступающий за Реал U-18, подписал первый профессиональный контракт, сообщает Фабрицио Романо.

Напомни, что 16-летний форвард - сын бывшего защитника "сливочных" Марсело.

В системе Реала Алвес находится с 2024 года и сейчас наконец подписал контракт с клубом.

В Реале довольны молодым игроком, считая важной частью будущей команды. 

Ранее также сообщалось, что Арсенал может выкупить воспитанника Реала.

 

