Сын легенды Реала подписал профессиональный контракт с клубом

Нападающий Энцо Алвес, выступающий за Реал U-18, подписал первый профессиональный контракт, сообщает Фабрицио Романо.

Напомни, что 16-летний форвард - сын бывшего защитника "сливочных" Марсело.

В системе Реала Алвес находится с 2024 года и сейчас наконец подписал контракт с клубом.

В Реале довольны молодым игроком, считая важной частью будущей команды.

Ранее также сообщалось, что Арсенал может выкупить воспитанника Реала.

