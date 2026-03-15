Эпицентр - Рух 2:0: обзор матча и результат игры 15.03.2026

Каменец-подольская команда сделала результат во втором тайме матча с львовянами.

В воскресенье, 15 марта, Эпицентр принимал Рух в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги.

Команда Сергея Нагорняка сумела одолеть своего соседа по турнирной таблице, одержав победу со счетом 2:0.

Первый тайм команды провели без голов, однако уже в начале второй половины встречи Эпицентр вышел вперед благодаря пенальти. Защитник Руха сыграл рукой в собственной штрафной, а удар с одиннадцатиметровой отметки успешно реализовал Хоакин Сифуэнтес.

Под конец поединка победный для хозяев поля результат закрепил Вадим Сидун, завершив результативным ударом контратаку своей команды.

Набрав 20 очков, Эпицентр поднялся на 13-е место в турнирной таблице УПЛ и обошел Рух. Львовская команда расположилась строчкой ниже, имея в своем активе 19 баллов.

Статистика матча Эпицентр - Рух 20-го тура чемпионата Украины

Эпицентр - Рух 2:0

Голы: Сифуэнтес, 51 (пен.), Сидун, 87

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 7 - 3

Удары в створ: 3 - 1

Угловые: 5 - 3

Фолы: 20 - 16

Эпицентр: Билык - Кирюханцев, Мороз, Григоращук, Лучкевич (Климец, 90) - Себерио, Миронюк (Запорожец, 64), Ковалец (Демченко, 46) - Сифуэнтес, Супряга (Сидун, 64), Рохас.

Рух: Герета - Ясинский (Залипка, 74), Пидгурский, Товарницкий, Кителла - Притула (Рейляну, 90), Бойко, Таллес - Диалло, Тутти (Касарда, 90), Клайвер (Рунич, 74).

Предупреждения: Супряга, Кирюханцев, Себерио - Ясинский, Диалло.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!