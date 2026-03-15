Украина финишировала в топ-10 сингл-микста в Отепяя

В воскресенье, 15 марта, в заключительный соревновательный день восьмого этапа Кубка мира-2025/26 по биатлону в эстонском Отепяя состоялась одиночная смешанная эстафета.

Украину в сингл-миксте представляла команда в составе Богдана Борковского и Анастасии Меркушиной, которые заняли итоговое девятое место.

Первую половину гонки украинский тандем завершил на 14-й промежуточной позиции, Меркушина после стойки заработала штрафной круг. Тем не менее на своем втором этапе Борковский сумел поднять команду на девятое место, которое Меркушина удержала до финиша. В целом украинская команда использовала 11 дополнительных патронов.

Победителями сингл-микста стал дуэт Стурлы Легрейда и Каролин Кноттен из Норвегии. Второе место заняла шведская команда, а третье - представители Финляндии.

Франция, которая по ходу гонки шла в первой тройке, была дисквалифицирована из-за того, что Эмильен Жаклен при стрельбе использовал лишний дополнительный патрон.

🇳🇴Norway’s tally of wins in the Single Mixed Relay has just reached ten!



All thanks to outstanding shooting from Sturla Holm Laegreid and Karoline Knotten, who were the only duo in the TOP10 in Otepää to avoid penalty loops today.



Кубок мира, Отепяя

Одиночная смешанная эстафета

Норвегия (0+8) 40:39.3 Швеция (3+13) +1:38.1 Финляндия (1+15) +1:45.7 Германия (3+17) +2:09.9 Польша (6+14) +2:15.2 Италия (4+14) +2:16.5

...

9. Украина (1+11) +2:37.4

Соревновательную программу этапа Кубка мира в Отепяя завершит смешанная эстафета, которая начнется в 15:40 по киевскому времени, а за гонкой можно будет следить в онлайн-трансляции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

