Украина финишировала в топ-10 сингл-микста в Отепяя

Победу в гонке одержала команда Норвегии.
Сегодня, 14:29       Автор: Игорь Мищук
Богдан Борковский / Getty Images

В воскресенье, 15 марта, в заключительный соревновательный день восьмого этапа Кубка мира-2025/26 по биатлону в эстонском Отепяя состоялась одиночная смешанная эстафета.

Украину в сингл-миксте представляла команда в составе Богдана Борковского и Анастасии Меркушиной, которые заняли итоговое девятое место.

Первую половину гонки украинский тандем завершил на 14-й промежуточной позиции, Меркушина после стойки заработала штрафной круг. Тем не менее на своем втором этапе Борковский сумел поднять команду на девятое место, которое Меркушина удержала до финиша. В целом украинская команда использовала 11 дополнительных патронов.

Победителями сингл-микста стал дуэт Стурлы Легрейда и Каролин Кноттен из Норвегии. Второе место заняла шведская команда, а третье - представители Финляндии.

Франция, которая по ходу гонки шла в первой тройке, была дисквалифицирована из-за того, что Эмильен Жаклен при стрельбе использовал лишний дополнительный патрон.

Кубок мира, Отепяя
Одиночная смешанная эстафета

  1. Норвегия (0+8) 40:39.3
  2. Швеция (3+13) +1:38.1
  3. Финляндия (1+15) +1:45.7
  4. Германия (3+17) +2:09.9
  5. Польша (6+14) +2:15.2
  6. Италия (4+14) +2:16.5

...

9. Украина (1+11) +2:37.4

Соревновательную программу этапа Кубка мира в Отепяя завершит смешанная эстафета, которая начнется в 15:40 по киевскому времени, а за гонкой можно будет следить в онлайн-трансляции.

