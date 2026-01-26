iSport.ua
Воспитанник Реала может перейти в Арсенал

Лондонский клуб готов летом 2026 года подписать испанского юниора.
Сегодня, 19:50       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Вальдепеньяс / Getty Images
Арсенал заинтересован в подписании 19-летнего защитника.

Виктор Вальдепеньяс находится под прицелом лондонского клуба, отмечается, что Арсенал собирается подписать игрока летом 2026 года.

Журналист Бен Джейкобс добавляет, что "канониры" давно наблюдают за испанским защитником, но предложение в Реал еще не отправляли и не связывались с представителями Виктора.

На данный момент Вальдепеньяс выступает только за вторую команду "королевского" клуба, а также за сборную Испании U19.

Тем временем бывший футболист Реала рассказал, что нужно Мбаппе, чтобы выиграть Золотой мяч.

