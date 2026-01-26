Воспитанник Реала может перейти в Арсенал

Арсенал заинтересован в подписании 19-летнего защитника.

Виктор Вальдепеньяс находится под прицелом лондонского клуба, отмечается, что Арсенал собирается подписать игрока летом 2026 года.

Журналист Бен Джейкобс добавляет, что "канониры" давно наблюдают за испанским защитником, но предложение в Реал еще не отправляли и не связывались с представителями Виктора.

Arsenal are interested in Real Madrid defender Victor Valdepenas and are considering a move in 2026. 19-year-old has been tracked by #AFC for some time. No bid yet.⚪️ pic.twitter.com/2zbCjq7VFE — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 25, 2026

На данный момент Вальдепеньяс выступает только за вторую команду "королевского" клуба, а также за сборную Испании U19.

Тем временем бывший футболист Реала рассказал, что нужно Мбаппе, чтобы выиграть Золотой мяч.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!