НБА: Лейкерс в овертайме одолели Денвер, Бостон с Шульгой обыграл Вашингтон
В ночь на воскресенье, 15 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны семь матчей.
Результаты матчей НБА за 14 марта
Филадельфия – Бруклин 104:97 (29:16, 24:15, 24:25, 27:41)
Филадельфия: Граймс (28 + 8 подборов), Эдвардс (19), Эджкомб (16 + 7 передач), Барлоу (10 + 8 подборов), Бона (9 + 10 подборов) – старт; Уотфорд (10), Пэйн (6), Терри (3), Боучэмп (3).
Бруклин: Вольф (15 + 10 подборов), З. Уильямс (9), Траоре (6 + 5 потерь), Мэнн (5), Клауни (5) – старт; Майнотт (14), Сараф (12), Этьенн (11), Лидделл (10), Джонсон (6 + 10 подборов), Смит (4 + 5 потерь).
Атланта – Милуоки 122:99 (31:30, 29:22, 35:26, 27:21)
Атланта: Макколлум (30), Джонсон (23 + 10 подборов + 12 передач), Александер-Уокер (20), Дэниэлс (8 + 7 подборов), Оконгву (4) – старт; Кисперт (13), Лэндейл (10), Рисаше (7), Винсент (3), Уоллес (2), Колоко (2), Хьюстан (0), Гуйе (0), Деннис (0).
Милуоки: Роллинз (22 + 8 передач), Портер (18 + 7 подборов + 7 передач), Кузма (11 + 5 потерь), Тернер (8), Симс (7) – старт; Портис (14), Грин (9), Трент (5), Нэнс (3), Джексон (2), Г. Харрис (0), Томас (0), Т. Адетокумбо (0), Принс (0).
Сан-Антонио – Шарлотт 115:102 (31:24, 28:22, 32:37, 24:19)
Сан-Антонио: Вембаньяма (32 + 12 подборов + 8 передач + 4 блок-шота), Фокс (17), Касл (15 + 7 подборов + 10 передач + 6 потерь), Шэмпени (9), Васселл (9) – старт; К. Джонсон (13), Корнет (10 + 8 подборов), Брайан (8), Барнс (2).
Шарлотт: Бриджес (22), Книппел (20), Болл (17), Миллер (6), Диабате (4) – старт; Уайт (18), Г. Уильямс (6 + 4 блок-шота), Грин (6), Колкбреннер (3), Джеймс (0).
Бостон – Вашингтон 111:100 (29:27, 35:14, 29:31, 18:28)
Бостон: Кета (24 + 10 подборов), Тейтум (20 + 14 подборов + 7 передач), Браун (16), Уайт (15), Хаузер (12) – старт; Гарза (15), Притчард (4), Шайерман (3 + 9 подборов), Уильямс (2), Шульга (0), Харпер (0), Гонсалес (0).
Украинец Максим Шульга провел на площадке минуту и 33 секунды, не отличившись результативными действиями.
Вашингтон: Кулибали (12), Янг (11 + 6 передач), Джонсон (7), Райли (5), Сарр (4) – старт; Вукчевич (22), Уоткинс (15), Харди (12), Шэмпени (10), Кэррингтон (2 + 8 передач), Купер (0), Гилл (0).
Майами – Орландо 117:121 (27:41, 28:30, 28:27, 34:23)
Майами: Адебайо (20 + 7 подборов), Ларссон (15), Митчелл (14), Уэйр (13 + 10 подборов), Хирро (10) – старт; Хакес (22 + 7 передач), Пауэлл (20), Якучионис (3), Гарднер (0).
Орландо: Банкеро (27 + 8 подборов + 7 передач), Бэйн (21), Картер (15 + 8 подборов), Саггс (14 + 6 передач), да Силва (11 + 8 подборов) – старт; Кэйн (12 + 7 подборов), Картер (7), М. Вагнер (7), Пенда (7).
Лейкерс – Денвер 127:125 OT (34:26, 27:24, 26:37, 31:31, 9:7)
Лейкерс: Ривз (32 + 7 подборов + 6 передач), Дончич (30 + 11 подборов + 13 передач + 6 потерь), Смарт (21 + 5 перехватов), Джеймс (17 + 5 потерь), Эйтон (9 + 9 подборов) – старт; Хатимура (6), Хэйс (5), Ларэвиа (4), Кеннард (3).
Денвер: Гордон (27), Йокич (24 + 16 подборов + 14 передач + 5 перехватов), К. Джонсон (18), К. Браун (12), Дж. Мюррэй (5 + 6 передач) – старт; Хардуэй (20), Б. Браун (12), Джонс (5), Валанчюнас (2).
Клипперс – Сакраменто 109:118 (31:33, 23:35, 21:24, 34:26)
Клипперс: Ленард (31), Гарлэнд (25 + 7 передач), Данн (5), Д. Джонс (2), Б. Лопес (0) – старт; Матурин (24), Коллинз (10), Джексон (6 + 8 подборов), Миллер (6), Вашингтон (0).
Сакраменто: Дерозан (27 + 7 передач), Ачиува (25 + 13 подборов + 4 блок-шота), Рейно (23), Уэстбрук (12 + 12 подборов + 10 передач), Клиффорд (11) – старт; Плауден (15), Макдермотт (3), Хэйс (2), Кардуэлл (0).
