Новичок Ред Булл разбил болид команды на предсезонных тестах в Барселоне

Сейчас проходят предсезонные тесты в Барселоне, во время которых новичок Ред Булл Изак Аджар попал в аварию в конце второго дня тестов.

Как сообщает Racingnews365, французский пилот не удержал машину на мокром покрытии и вылетел с трассы в 14-м повороте, врезавшись в ограждения.

Отмечается, что, поскольку тесты проходят в закрытом режиме, никто в официальных социальных сетях или на сайтах Ред Булл не сообщал об этом инциденте.

По данным источника, эта авария может повлиять на программу Ред Булл в зависимости от наличия запасных частей.

Ранее Аджар прокомментировал свои впечатления от нового болида.

