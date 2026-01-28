iSport.ua
Бывший нападающий Наполи может возобновит карьеру в Серии Б

Лоренцо Инсинье договорился с Пескарой.
Сегодня, 10:30       Автор: Андрей Безуглый
Лоренцо Инсинье / Getty Images
Лоренцо Инсинье / Getty Images

34-летний Лоренцо Инсинье может возобновить карьеру, сообщает Джанлука ли Марцио.

Напомним, что итальянец провел последние полгода без клуба после окончания контракта с Торонто.

Как пишет инсайдер, Инсинье согласовал контракт с другим своим бывшим клубом Пескарой.

На текущий момент "дельфины" занимают последнюю строчку в Серии Б. Потому контракт нападающего включает пункт об автопродление ещё на сезон, если команда не упадет в Серию С.

Ранее также сообщалось, что Интер готовит громкое возвращение.

