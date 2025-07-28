Инсинье получил новый карьерный вариант в Серии A

Свободный агент Лоренцо Инсинье близок к переходу в римский Лацио. Агент форварда Андреа Д'Амико рассказал о препятствиях на пути к заключению сделки, сообщает Solo la Lazio.

"Сарри всегда симпатизировал Лоренцо. Трудности Лацио связаны с игроками, контракты которых истекают, но как только они это уладят – можно будет говорить о трансфере. Считаю, решение найдется довольно быстро", – заявил посредник.

Инсинье до недавнего времени защищал цвета канадского Торонто. В сезоне-2025 он провел 13 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 гол и 3 ассиста. На родине нападающий выступал за Кавезе, Фоджу, Пескару и Наполи.

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