Чемпион Европы-2020 перебрался в Серию B

Звезда вернулся в команду юности.
Сегодня, 16:30       Автор: Антон Федорцив
Лоренцо Инсинье / Getty Images
Лоренцо Инсинье / Getty Images

Нападающий Лоренцо Инсинье нашел новый клуб. Ветеран присоединился к итальянской Пескаре, сообщает официальный сайт клуба.

Бывший лидер Наполи подписал контракт до конца сезона. Руководство "дельфинов" и Инсинье предусмотрели опцию пролонгации сотрудничества. Ее активация будет зависеть от выступлений нападающего.

Инсинье с лета оставался свободным агентом, покинув канадский Торонто. Нападающий защищал цвета Пескара в сезоне 2011/12. Тогда он помог "дельфинам" Зденеку Земану выиграть Серию B (37 матчей, 18 голов, 13 ассистов).

Тем временем чемпион Европы-2020 Чиро Иммобиле сменит чемпионат Италии на французскую Лигу 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пескара Лоренцо Инсинье Серия B

