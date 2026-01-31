iSport.ua
Рома попробует арендовать вингера у Баварии

Брайан Сарагоса высоко оценивается Гасперини.
Сегодня, 18:10       Автор: Андрей Безуглый
Брайан Сарагоса / Getty Images
Брайан Сарагоса / Getty Images

Рома раздумывает над трансфером Брайана Сарагосы, сообщает Фабрицио Романо.

Напомним, что 24-летний испанец принадлежит Баварии, однако текущий сезон проводит в аренде в Сельте.

В 26-ти матчах Сарагоса отличился лишь двумя голами и шестью ассистами.

Тем не менее Гасперини высоко оценивает игрока. Рома готова компенсировать Сельте разрыв аренды, а затем договорится с Баварией о новом соглашении.

Сам испанец, как сообщается, заинтересован в переходе в итальянский клуб.

Ранее также сообщалось, что клуб Серии Б подписал ветерана сборной Италии.

