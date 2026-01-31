Украина проиграла сборной Франции четвертьфинал Евро-2026

Начали команды на встречных курсах. Уже в дебюте Сухов потянул опасный удар Туре после собственной ошибки. А вскоре голкипера в последний момент подстраховал Корсун.

Впоследствии появились моменты у подопечных Александра Косенко. Туре вынес с линии мяч после выстрела Абакшина. Первеев же сначала не переиграл Локока, а позже не попал в створ.

В начале второго тайма Корсун не реализовал выход один на один с вратарем Франции. "Трехцветные" вскоре наказали за такое расточительство. Это Геддура перебросил мяч над Суховым после передачи Туре.

Однако сборная Украины быстро отыгралась. Мохаммед рукой помешал мячу залететь в сетку после удара Жука, поэтому арбитр назначил пенальти. Приговор уверенно исполнил тот же Жук. Дальше пошла веселая игра, обернувшаяся дополнительным временем.

Фортуна там улыбнулась французской команде. Настоящим героем "трехцветных" стал Мухудин. Сначала он реализовал дабл-пенальти. Впоследствии с пассивной помощью Чато "прошил" Сухова низовым ударом. А на десерт забил в пустые ворота.

"Сине-желтые" лишь смогли избежать разгрома благодаря реализованному дабл-пенальти от Корсуна. Далее следует сборная Франции. Украина не смогла защитить "бронзу" Евро-2022.

Чемпионат Европы, 1/4 финала

Франция – Украина – 4:2 (доп. время)

Голы: Геддура, 28, Мухудин, 41 (пенальти), 45, 48 – Жук, 30 (пенальти), Корсун, 48 (пенальти)

