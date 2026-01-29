Косенко отреагировал на выход Украины в четвертьфинал Евро-2026
Национальная команда Украины по футзалу обыграла Чехию и стала второй в группе чемпионата Европы. Главный тренер сборной Александр Косенко прокомментировал выход в плей-офф, сообщает официальный сайт УЕФА.
"Это действительно была тяжелая игра для нас, но мы прошли дальше, поэтому я благодарен всем нашим болельщикам. Они всегда поддерживают нас – не только на арене, но и в Украине. Я также благодарю всю команду, потому что это было тяжело для нас, но теперь мы можем готовиться к следующей игре.
Мы надеемся, что сможем повторить наш опыт. Надо двигаться шаг за шагом и не думать о финале. Франция – очень сложный соперник для нас, но мы уже имели опыт игры против них и теперь нужно готовиться, потому что знаем, что они хорошо владеют мячом", – заявил наставник "сине-желтых".
Сборная Украины встретится с французскими футзалистами 31 января. Матч 1/4 финала Евро-2026 состоится в столице Латвии.
Напомним, киевский ХИТ вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
