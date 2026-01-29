iSport.ua
Русский Українська
Другие

Косенко отреагировал на выход Украины в четвертьфинал Евро-2026

"Сине-желтые" встретятся со сборной Франции.
Сегодня, 01:05       Автор: Антон Федорцив
Александр Косенко / Getty Images
Александр Косенко / Getty Images

Национальная команда Украины по футзалу обыграла Чехию и стала второй в группе чемпионата Европы. Главный тренер сборной Александр Косенко прокомментировал выход в плей-офф, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Это действительно была тяжелая игра для нас, но мы прошли дальше, поэтому я благодарен всем нашим болельщикам. Они всегда поддерживают нас – не только на арене, но и в Украине. Я также благодарю всю команду, потому что это было тяжело для нас, но теперь мы можем готовиться к следующей игре.

Мы надеемся, что сможем повторить наш опыт. Надо двигаться шаг за шагом и не думать о финале. Франция – очень сложный соперник для нас, но мы уже имели опыт игры против них и теперь нужно готовиться, потому что знаем, что они хорошо владеют мячом", – заявил наставник "сине-желтых".

Сборная Украины встретится с французскими футзалистами 31 января. Матч 1/4 финала Евро-2026 состоится в столице Латвии.

Напомним, киевский ХИТ вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по футзалу Александр Косенко чемпионат Европы по футзалу

Статьи по теме

Сборная Украины уверенно обыграла Чехию на Евро-2026 Сборная Украины уверенно обыграла Чехию на Евро-2026
Украина одержала первую победу на Евро-2026 по футзалу, одолев Литву Украина одержала первую победу на Евро-2026 по футзалу, одолев Литву
Лига чемпионов: Арсенал выиграл восьмой матч, Ливерпуль сокрушил Карабах, победы Баварии, Барселоны, Интера и Манчестер Сити Лига чемпионов: Арсенал выиграл восьмой матч, Ливерпуль сокрушил Карабах, победы Баварии, Барселоны, Интера и Манчестер Сити
Определились восемь команд, напрямую вышедших в 1/8 финала Лиги чемпионов Определились восемь команд, напрямую вышедших в 1/8 финала Лиги чемпионов

Видео

Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча
Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: 8-й тур ЛЧ, Судаков и Трубин сыграют с Реалом Мадрид, Наполи встретится с Челси, а Боруссия Дортмунд - с Интером
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов01:20
Лига чемпионов: Арсенал выиграл восьмой матч, Ливерпуль сокрушил Карабах, победы Баварии, Барселоны, Интера и Манчестер Сити
Лига Чемпионов01:10
Определились восемь команд, напрямую вышедших в 1/8 финала Лиги чемпионов
Футзал01:05
Косенко отреагировал на выход Украины в четвертьфинал Евро-2026
Лига Чемпионов00:30
Реал, ПСЖ, Интер и другие попали в плей-офф Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:10
Трубин вырвал для Бенфики место в плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 23:57
Лига Чемпионов23:57
Лига чемпионов: ПСЖ разошелся миром с Ньюкаслом, Наполи фатально проиграл Челси
Бокс23:39
Выхрист проведет бой против бывшего соперника Кличко
Украина23:22
Металлист 1925 подписал экс-лидера защиты Оболони
Европа22:49
Защитник Динамо сменит клуб в Турции
Легкая атлетика22:35
Левченко выиграла первые старты в новом сезоне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK