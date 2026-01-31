Эвертон без Миколенко с трудом спасся в матче с Брайтоном

В субботу, 31 января, Брайтон принимал дома Эвертон. Виталий Миколенко пропускал матч из-за повреждения.

В первом тайме команды продемонстрировали осторожный футбол. Команда Мойеса старалась захватить владение, но практически не принимала попыток атаковать, но с другой стороны и у Брайтона не получилось ничего создать.

Во втором тайме команды раскрылись. Первый момент остался за "ирисками", но Вербрюгген справился с ударом Дьюсбери-Холла. В ответ Брайтон открыл счет благодаря голу Гросса.

На 83-й минуте минуте Митома похоронил надежды гостей своим голом, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. И своим шансов Эвертон сумел воспользоваться. На последней минуте поединка Бету смел свести матч к чниьей.

Брайтон - Эвертон 1:1

Голі: Гросс, 73 - Бету, 90+7

