iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Эвертон без Миколенко с трудом спасся в матче с Брайтоном

Команды выдали довольно серый поединок.
Сегодня, 18:55       Автор: Андрей Безуглый
Брайтон - Эвертон / Getty Images
Брайтон - Эвертон / Getty Images

В субботу, 31 января, Брайтон принимал дома Эвертон. Виталий Миколенко пропускал матч из-за повреждения.

В первом тайме команды продемонстрировали осторожный футбол. Команда Мойеса старалась захватить владение, но практически не принимала попыток атаковать, но с другой стороны и у Брайтона не получилось ничего создать.

Во втором тайме команды раскрылись. Первый момент остался за "ирисками", но Вербрюгген справился с ударом Дьюсбери-Холла. В ответ Брайтон открыл счет благодаря голу Гросса.

На 83-й минуте минуте Митома похоронил надежды гостей своим голом, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. И своим шансов Эвертон сумел воспользоваться. На последней минуте поединка Бету смел свести матч к чниьей.

Брайтон - Эвертон 1:1
Голі: Гросс, 73 - Бету, 90+7

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Брайтон

Статьи по теме

Звездный одноклубник Миколенко выбыл до конца сезона Звездный одноклубник Миколенко выбыл до конца сезона
Манчестер Юнайтед планирует подписать сенегальского вингера Манчестер Юнайтед планирует подписать сенегальского вингера
Эвеертон Миколенко нет умел обыграть Лидс Эвеертон Миколенко нет умел обыграть Лидс
Неприятные новости для Эвертона. Лидер "ирисок" пропустит три месяца Неприятные новости для Эвертона. Лидер "ирисок" пропустит три месяца

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Джексон с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Джексон с данком после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Брайтоном, Ливерпуль сразится с Ньюкаслом
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Украина19:34
УХЛ: Сокол разгромил Крыжинку в дерби, Шторм взял реванш у Кременчуга
Футзал19:17
Украина проиграла сборной Франции четвертьфинал Евро-2026
Европа18:55
Эвертон без Миколенко с трудом спасся в матче с Брайтоном
Европа18:54
Арсенал уверенно одолел Лидс
Киберспорт18:33
NaVi стартуют матчем против росиян на BLAST Slam VI
Европа18:26
Яремчук близок к переходу в топ-чемпионат
Европа18:10
Рома попробует арендовать вингера у Баварии
Европа17:57
Арсенал потерял лидера на разминке перед Лидсом
Биатлон17:14
Чемпионат Европы по биатлону-2026: Фрей и Гигонна выиграли гонки преследования
Европа16:55
Жирона украинцев потерпела сенсационное поражение
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK