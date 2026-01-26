iSport.ua
Эвеертон Миколенко нет умел обыграть Лидс

"Ириски" не смогли завершить камбек.
Вчера, 23:58       Автор: Андрей Безуглый
Эвертон - Лидс / Getty Images
В понедельник, 26 января, Эвертон принимал дома Лидс. Виталий Миколенко появился в составе "ирисок" с первых минут.

Хозяева попытались в первые минуты матча надавить и забить быстрый гол, но Лидс отбился и завладел преимуществом на поле. А уже на 28-й минуте Джастин открыл счёт.

До конца тайма Эвертон мог получить ещё гол от своего экс-игрока, но Калверт-Льюин отправил мяч в штангу.

Второй тайм оказался полной противоположностью первому. Доминировали уже хозяева, которые и создали все моменты. Барри упустил свой первый отличный шанс, но вскоре все же вогнал мяч под перекладину. 

Сразу же после этого Гуйе попробовал отличиться голом со средней дистанции, но мяч попал в перекладину. В итоге поединок завершился ничьей.

Эвертон - Лидс 1:1

Голы: Барри, 76 - Джастин, 28

