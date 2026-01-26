Барселона согласовала новый контракт с талантливым воспитанником

Полузащитник Барселоны Фермин Лопес согласовал с клубом новый контракт, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что в августе испанцем активно интересовались другие клубы. Но сам Лопес отказался покидать Барселону, предпочтя бороться за место в старте.

Преданность хавбека не осталась незамеченной. Каталонцы уже согласовали с ним новое соглашение до 2031 года, существенно подняв игроку зарплату.

До этого контракт Лопеса действовал до 2029 года, по нему игрок получал около 70 тысяч евро в неделю.

Ранее также сообщалось, что Арсенал может выкупить воспитанника Реала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!