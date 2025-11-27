iSport.ua
Ключевой полузащитник Барселоны пропустит ближайшие матчи

Каталонский клуб снова потерял важного игрока.
Сегодня, 15:47       Автор: Валентина Чорноштан
Фермин Лопес / Getty Images
Полузащитник Барселоны Фермин Лопес получил травму в матче Лиги чемпионов против Челси, сообщает официальный сайт команды в Х.

По имеющейся информации, Фермин Лопес повредил камбаловидную мышцу правой ноги.

В ближайшие две недели игрок не сможет участвовать в матчах Барселоны.

В текущем сезоне Лопес отличился 7 голами и 4 ассистами в 13 матчах во всех турнирах.

Здесь вы можете посмотреть исход матча каталонской команды против Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Фермин Лопес

