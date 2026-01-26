iSport.ua
Скандальный лидер Вест Хэма близок к возвращению на родину

Лукас Пакета перейдет во Фламенго.
Сегодня, 18:57       Автор: Андрей Безуглый
Лукас Пакета / Getty Images
Хавбек Вест Хэма Лукас Пакета вернется в родной чемпионат, сообщает Вене Казагранде.

По информации журналиста, "молотобойцы" приняли предложение Фламенго в размере более 40 млн евро. Это сделает Пакета самым дорогим входящим трансфером бразильского чемпионата.

На текущий момент стороны сошлись в том, что сумма поступит на счет Вест Хэма четырьмя траншами, включая первый платеж.

Сейчас клубы обсуждают размеры каждой из выплат, однако считается, что сделка будет завершена в течение следующих нескольких дней.

В текущем сезоне Лукас Пакета провел 18 матчей, отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

Ранее также сообщалось, что другой середняк АПЛ выкупит игрока Манчестер Сити.

