Скандальный лидер Вест Хэма близок к возвращению на родину

Хавбек Вест Хэма Лукас Пакета вернется в родной чемпионат, сообщает Вене Казагранде.

По информации журналиста, "молотобойцы" приняли предложение Фламенго в размере более 40 млн евро. Это сделает Пакета самым дорогим входящим трансфером бразильского чемпионата.

На текущий момент стороны сошлись в том, что сумма поступит на счет Вест Хэма четырьмя траншами, включая первый платеж.

Сейчас клубы обсуждают размеры каждой из выплат, однако считается, что сделка будет завершена в течение следующих нескольких дней.

В текущем сезоне Лукас Пакета провел 18 матчей, отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

Ранее также сообщалось, что другой середняк АПЛ выкупит игрока Манчестер Сити.

