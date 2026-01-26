iSport.ua
Футбол

Фулхэм договорился о трансфере норвежца из Манчестер Сити

Оскар Бобб может стать игроком "дачников".
Сегодня, 15:38       Автор: Валентина Чорноштан
Оскар Бобб / Getty Images
Оскар Бобб / Getty Images

Фулхэм близок к подписанию Оскара Бобба.

По данным Sky Sports, вингер Манчестер Сити перейдет к Фулхэму в рамках зимнего трансферного окна.

Отмечается, что стороны почти достигли договоренности о трансфере, а условия личного контракта с норвежцем уже согласованы.

В этом сезоне 22-летний форвард провел 9 матчей и отдал 1 результативную передачу в матчах АПЛ.

К слову, Челси досрочно вернул своего центрального защитника из Боруссии Дортмунд.

