Фулхэм договорился о трансфере норвежца из Манчестер Сити

Фулхэм близок к подписанию Оскара Бобба.

По данным Sky Sports, вингер Манчестер Сити перейдет к Фулхэму в рамках зимнего трансферного окна.

Отмечается, что стороны почти достигли договоренности о трансфере, а условия личного контракта с норвежцем уже согласованы.

В этом сезоне 22-летний форвард провел 9 матчей и отдал 1 результативную передачу в матчах АПЛ.

К слову, Челси досрочно вернул своего центрального защитника из Боруссии Дортмунд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!