Манчестер Юнайтед нацелился на ключевого игрока Вест Хэма

Лукас Пакета может перейти в МЮ в январе.

Манчестер Юнайтед близок к подписанию полузащитника Вест Хэма Лукаса Пакеты.

Манчестер Юнайтед подал запрос Вест Хэму касательно возможного трансфера в ближайшее январское трансферное окно.

Отмечается, что запрос, скорее всего, будет одобрен, и бразильский полузащитник перейдёт в МЮ, ведь ранее Пакета заявлял, что недоволен положением дел в команде и хочет покинуть клуб.

Напомним, 28-летний полузащитник перешёл в Вест Хэм летом 2022 года из Лиона. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2027 года.

В текущем сезоне Лукас Пакета забил 3 гола в 10 матчах во всех турнирах. Всего на его счету - 21 гол и 14 ассистов в 130 матчах за лондонский клуб.

