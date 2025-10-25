Вест Хэм показал худший старт сезона за 52 года

Ранее команда вылетала в низший дивизион с такими результатами.

Вест Хэм максимально неудачно стартовал в АПЛ.

Напомним, что накануне команда Нуну Эшпириту Санту проиграла Лидсу, продолжив серию без побед до шести матчей.

Таким образом, после девяти туров "молотобойцы" занимают 19- строчку, имея в своем активе четыре пункта. Это худший результат команды за 52 года.

Подобный старт в истории Вест Хэма был лишь дважды - в сезоне-1932/33 и сезоне-1973/74. В обоих случах команда вылетела в низший дивизион.

Также Нуну Эшпириту Санту стал первым тренером "молотобойцев" с 2018 года, который не выиграл в своих стартовых четырех матчах.

Ранее также в Брентфорде отметили прогресс Егора Ярмолюка.

